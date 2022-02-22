БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 398 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 958, вторую - 1 973, три и более - 33 311, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 156 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 828 076. Первую дозу вакцины получили 5 288 297, вторую - 4 777 007, три и более - 2 566 634, бустерную дозу после положительного результата теста -196 138 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)