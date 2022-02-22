В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок выплаты срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Trend, соответствующее решение во вторник подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 1 марта 2022 года.

Ранее этот срок был рассчитан до 1 января 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)