В МВД Азербайджана назвали число граждан, незаконно посетивших освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - После окончания Отечественной войны и до сегодняшнего дня было выявлено и привлечено к административной ответственности 602 человека, незаконно посетивших освобожденные территории.

Об этом сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, 175 из них были задержаны в административном порядке, 345 - оштрафованы, остальные получили предупреждения.

«В настоящее время на всех освобожденных территориях ведутся работы по разминированию, а также восстановительно-строительные работы для безопасного возвращения граждан на эти земли», - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)