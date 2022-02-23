В МВД Азербайджана назвали число погибших в результате подрыва на минах на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - После Отечественной войны на освобожденных территориях Азербайджана на минах подорвались 85 гражданских лиц.

Об этом сообщил Trend начальник пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в результате подрыва на минах погибли 30 и ранения различной степени тяжести получили 55 мирных жителей.

«В их числе - граждане, которые незаконно проникли на освобожденные территории. Среди погибших есть те, кто ранее неоднократно незаконно посещал эти территории и был наказан в соответствии с законом. Доводим до сведения граждан, желающих посетить освобожденные территории, что созданы безопасные условия для передвижения по маршрутам, определенным соответствующим государственным органом», - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)