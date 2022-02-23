В Баку завершается подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В парке в Хатаинском районе Баку, где установлен памятник «Крик матери», завтра завершится подготовка к мероприятиям, приуроченным к 30-летию Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщил в среду Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, в парке ведутся работы по благоустройству, высаживаются цветы.

«Как и в предыдущие годы, в нынешнем году вдоль проспекта Ходжалы на фасадах зданий размещены баннеры о геноциде. Все работы будут завершены завтра», - сказал Иманов.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)