Армяне разрушили в Ходжалы все школы – замминистра

БАКУ /Trend/ - До оккупации в Ходжалы насчитывалось 14 школ, и все они были разрушены армянами.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

«Вся инфраструктура Ходжалы была разрушена. Уничтожены исторические памятники, памятники на кладбище города. Все это наглядно демонстрирует истинное лицо армян», - сказал Гурбанов.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)