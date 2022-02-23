Минкультуры Азербайджана предложило создать специализированные центры для развития творческого сектора

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана может создать специализированные центры для развития творческого сектора.

Об этом сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе конференции на тему «Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии», сообщает Trend.

По его словам, можно создать места для проведения тренингов для малых предпринимателей и представителей, работающих в этой сфере.

«Если проект будет успешным, если общество заинтересуется этими направлениями, мы создадим такие центры в музыкальных и художественных школах», - сказал Керимов.

Отметим, что 23 февраля в Баку проходит конференция на тему «Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии» с участием министра культуры Азербайджана Анара Керимова, председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова, председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Камрана Иманова, а также предпринимателей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)