Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, утром местами прогнозируется туман, моросящий дождь, юго-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем - 9-13, в Баку ночью – 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, утром и ночью прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью – 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)