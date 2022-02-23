Минкультуры Азербайджана о работе по производству фильмов о Карабахе

БАКУ /Trend/ - Продолжаются завершающие работы по 11 проектам, выбранным по итогам состоявшегося в прошлом году конкурса фильмов о Карабахе.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что для донесения до мира реалий о Карабахе эти фильмы должны быть дублированы на другие языки или должны иметься субтитры с переводом.

"Для доступности новых фильмов международной аудитории, в первую очередь, планируется презентация на английском языке. На следующем этапе каждый фильм может быть, с учетом вопросов дистрибуции, переведен на другие иностранные языки", - сказали в министерстве.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)