Минкультуры Азербайджана о работе по производству фильмов о Карабахе
БАКУ /Trend/ - Продолжаются завершающие работы по 11 проектам, выбранным по итогам состоявшегося в прошлом году конкурса фильмов о Карабахе.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в министерстве культуры Азербайджана.
Было отмечено, что для донесения до мира реалий о Карабахе эти фильмы должны быть дублированы на другие языки или должны иметься субтитры с переводом.
"Для доступности новых фильмов международной аудитории, в первую очередь, планируется презентация на английском языке. На следующем этапе каждый фильм может быть, с учетом вопросов дистрибуции, переведен на другие иностранные языки", - сказали в министерстве.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)
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