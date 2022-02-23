БАКУ /Trend/ - Участники Отечественной войны Азербайджана будут обеспечены лекарственными препаратами в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду координатор отдела по контролю за вопросами инвалидности Государственного агентства по ОМС Шохрат Сойзиев.

По его словам, решить этот вопрос предусматривается в ближайшее время.

"Участники Отечественной войны, проходящие лечение в стационарах, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами", - сказал Сойзиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)