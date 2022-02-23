Подготовлен проект стратегии развития азербайджанской науки до 2030 г.

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) разработала проект «Стратегии развития азербайджанской науки до 2030 года».

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду исполняющий обязанности президента НАНА, академик Ариф Гашимов.

«Большой вклад в разработку проекта стратегии внесли ученые Отделения химических наук НАНА. Они приняли непосредственное участие в подготовке этого документа, внесли свои предложения. В ближайшее время проект стратегии будет широко обсуждаться. Считаю, что если мы добьемся одобрения проекта на государственном уровне, это станет важным вкладом в развитие азербайджанской науки», - сказал Гашимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)