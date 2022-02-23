Арестован бывший начальник управления минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бывшему начальнику управления закупок и снабжения министерства обороны Азербайджана полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу следственным управлением Военной прокуратуры предъявлено обвинение по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям УК.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)