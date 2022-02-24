Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам матча "Карабах" - "Марсель"

БАКУ /Trend/ - Просим болельщиков матча "Карабах" - "Марсель", который состоится сегодня на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, по возможности не пользоваться личными автомобилями вблизи стадиона, в направлении улиц Ахмед бека Агаоглу, Фатали Хана Хойского и Ашыга Алы.

Об этом, как сообщаетTrend, сказал в среду главный инспектор Управления Дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что желательно воспользоваться общественным транспортом.

Аскерли добавил, что приняты все меры для обеспечения безопасного движения на территории.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)