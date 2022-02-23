БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 141 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 502, вторую - 1 770, три и более - 29 929, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 940 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 864 217. Первую дозу вакцины получили 5290 799, вторую - 4 778 777, три и более - 2 596 563, бустерную дозу после положительного результата теста - 198 078 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)