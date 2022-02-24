Затор на дороге Баку-Сумгайыт привел к задержкам в движении автобусов ряда маршрутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Утром 24 января на участке трассы Баку-Сумгайыт от круговой транспортной развязки в Хырдалане до Бакинского международного автовокзального комплекса возник транспортный затор.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, по этой причине возникли задержки в движении автобусов маршрутов 2, 7А, 13, 14, 18, 29, 37, 65, 83, 92, 96, 114А, 114B, 135, 199.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)