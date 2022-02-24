Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество 24 февраля 2022 12:13 (UTC+04:00)
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 24 февраля граждане посещают памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Trend, они приходят к памятнику, чтобы почтить память жертв Ходжалинской трагедии.

В парке, где установлен памятник, проведены работы по благоустройству, высажены новые цветы. Вдоль проспекта Ходжалы на фасадах зданий размещены баннеры о Ходжалинском геноциде.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)

Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Image
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Граждане посещают памятник "Крик матери" в Баку и чтят память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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