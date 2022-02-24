Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами туман, днем прогнозируется моросящий дождь, южный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем – 10-15, в Баку ночью – 5-7, днем – 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра днем в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах - снег, утром и ночью прогнозируется туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем – 12-17 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза, днем – 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)