Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация

БАКУ /Trend/ - Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах.

Как передает Trend, об этом сообщила в четверг Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.

Было отмечено, что с компаниями-перевозчиками установлена связь. Водители, которые выполняли международные рейсы, находятся в безопасных районах.

В сообщении Ассоциации также говорится, что по этому вопросу будет предоставлена дополнительная информация.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)