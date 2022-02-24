В Азербайджане выявлены еще 1 755 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 517 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 755 случаев заражения коронавирусом, 4 517 человек вылечились, 23 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 781 538 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 754 041 человек вылечился, 9 330 – скончались, число активных больных составляет 18 167.

За последние сутки в стране проведен 10 291 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 522 155.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)