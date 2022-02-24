БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 32 591 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 209, вторую - 1 509, три и более - 27 210, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 663 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 896 808. Первую дозу вакцины получили 5 293 008, вторую - 4 780 286, три и более - 2 623 773, бустерную дозу после положительного результата теста -199 741 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)