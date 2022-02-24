У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике – азербайджанские гимнасты

БАКУ /Trend/ - У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике среди возрастных групп.

Об этом Trend в четверг сказали участники 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике Милана Алиева и Низам Хамидулин.

"На Первенстве мы смогли хорошо показать свою программу, были небольшие помарки, постараемся их исправить. Но в целом выступлением мы довольны. Мы будем участвовать во Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике среди возрастных групп, которые пройдут в начале марта в Баку. Подготовка к ним идет на высшем уровне, и надеюсь, на соревнованиях покажем тот же результат, как и на успешных тренировках", - отметила Милана Алиева.

"В паре с Миланой выступаю с 2021 года. В прошлом году на Европейских соревнованиях среди возрастных групп в Италии мы заняли второе место. Сегодня на Первенстве мы хорошо представили программу. Выполнили комбинации как планировали", - сказал Низам Хамидулин.

24-25 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике. В соревнованиях участвует 41 спортсмен, представляющий клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта и специализированную Детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва №13 Низаминского района Баку.

В двухдневных соревнованиях за медали в многоборье поборются женские пары - в возрастных категориях "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); мужские пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); смешанные пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); женские группы - "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.) и "юниоры" (2003-2009 г.р.)

(Автор: Джани Бабаева)