Завтра на ряде улиц Баку ограничат движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля у памятника "Крик матери", расположенного на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, состоится мероприятие.

Как сообщил Trend старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли, с 07:00 и до окончания мероприятия все дороги, пересекающиеся с проспектом Нефтяников, а также в направлении проспекта Парламента и улицы Микаила Мушфига будут закрыты.

По его словам, направление движения транспорта по улицам Самеда Вургуна, Бюльбюля и Кейкаб Сафаралиевой, по проспекту Азадлыг будет изменено.

"Все выезды на проспект Нефтяников будут полностью перекрыты, так же как и участок проспекта Ходжалы от пересечения с улицами Юсифа Сафарова и Наджафгулу Рафиева.

Движение будет возможно от пересечения проспекта Нефтяников с улицей Юсифа Сафарова прямо на проспект 8 Ноября, а на пересечение проспекта Бабека с улицей Наджафгулу Рафиева можно будет попасть только с проспекта Гейдара Алиева.

В связи с мероприятием также будет ограничено и изменено направление движения транспорта по проспекту Ходжалы и улицам Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева", - сказал Аскерли.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)