В результате операции на Абшероне задержаны четверо чиновников – Генпрокуратура (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ходе операции на Абшероне задержаны четверо чиновников, сообщили в пятницу Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

В сообщении отмечается, что по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с противоправными действиями должностных лиц Абшеронского территориального управления №4 Государственной службы реестра недвижимого имущества при министерстве экономики, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В результате проведенных следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Айдаш Мамедов, работавший в указанной организации специалистом в соответствующем секторе, и специалист другого отдела Миргамид Агаев в период 2019-2022 годов путем мошенничества присвоили денежные средства физических лиц, обратившихся за утверждением схем, связанных с соответствующими земельными участками, выдачей технических паспортов и выписок на территории Абшеронского района, в общей сложности на 12 тысяч манатов.

Кроме того, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Араз Гасанлы, работавший экспертом в соответствующем отделе данной структуры, и посредник-маклер Нурлан Сеидов обманным путем присвоили денежные средства на общую сумму 53 700 манатов и подстрекали к даче взятки должностному лицу граждан, обратившихся за оформлением документов на земельные участки на территории Абшеронского района, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В информации отмечается, что на основании доказательств, собранных по делу, 24 февраля 2022 года Айдашу Мамедову, Миргамиду Агаеву, Аразу Гасанлы и Нурлану Сеидову были предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц, находящихся в сговоре), 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 32.4, 312.2 (подстрекательство должностного лица к повторной даче взятки за его преднамеренные противоправные действия) и другие статьям УК Азербайджана. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и других лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)