В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 25 февраля, в Национальной арене гимнастики стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня участники соревнований представят комбинированные упражнения.

В соревнованиях участвует 41 спортсмен, представляющий клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта и специализированную Детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва №13 Низаминского района Баку.

В ходе двухдневных соревнований за медали в многоборье борьбу ведут женские пары - в возрастных категориях "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); мужские пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); смешанные пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); женские группы - "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.) и "юниоры" (2003-2009 г.р.).

Соревнования проводятся по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без зрителей.

Наблюдать за ходом соревнований можно в прямом эфире на сайте www.gymtv.online (https://gymtv.online/).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)