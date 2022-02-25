В Университете АДА состоялось международное мероприятие «Признай ради примирения» (ФОТО)

Вчера при организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС), при партнерстве Университета АДА и клуба ADAMUN, состоялась симуляция Независимой Постоянной Комиссии по Правам Человека ОИС (НПКПЧ ОИС) по теме «Признай ради примирения» (“Recognize to Reconcile”), посвященная 30-летию Ходдалинской трагедии.

Проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде, руководитель Аппарата Омбудсмена Азербайджанской Республики и член НПКПЧ ОИС Айдын Сафиханлы, ведущий юридический консультант Центрального Банка Азербайджанской Республики Фарахим Гусейнзаде, исполняющий обязанностей генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов и генеральный секретарь клуба ADAMUN Лейла Мамедзаде, выступившие в качестве гостей спикеров в церемонии открытия поприветствовали участников, в частности, подчеркнули важность признания Ходжалинской трагедии мировым сообществом, а также проинформировали о международной информационной кампании «Справедливость Ходжалам»

В мероприятии, состоявшейся из трех сессий, шли дебаты вокруг следующих тем: 1) Определение основных препятствий в процессе признания Ходжалинского геноцида на международном уровне 2) Усиление процесса по признанию Ходжалинского геноцида на международном уровне 3) Усиление деятельности государств-членов ОИС по признанию Ходжалинской трагедии в качестве преступления против человечества на национальном и международном уровнях.

Участники из 11 стран ОИС (Нигерия, Палестина, Гана, Гамбия, Мальдивы, Афганистан и тд.) также симулировали медиа деятельность таких информагенств как Al Jazeera, BBC и Arab News, выступили специальными докладами. В конце мероприятия иностранные студенты через социальные сети обратились к премьер-министру Армении, Николу Пашиняну признать Ходжалы ради примирения.

На мероприятии были избраны лучший делегат, лучший участник дебата, лучший журналист и избранные делегаты, которые были награждены специальными сертификатами.

Основной целью мероприятия является доведение истины о Ходжалинской трагедии мировому сообществу с привлечением представителей молодежи в этот процесс, а также исследование этой трагедии в контексте международного гуманитарного права.