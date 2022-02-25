ГЭЦ Азербайджана об изменениях, связанных с подгруппами в III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Изменения, предусматривающие создание в III группе специальностей подгрупп "язык-история" и "история-география", утверждены Кабинетом министров Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, на II этапе экзамена абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе по специальностям "международные отношения" и "регионоведение", входящим в подгруппу "история-география", наряду с азербайджанским (русским) языком и историей, будут сдавать экзамен по географии, а абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе по другим специальностям, входящим в подгруппу "язык-история" - по литературе. Абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе специальностей, входящих в обе подгруппы, после сдачи экзаменов по азербайджанскому (русскому) языку, истории и литературе на II этапе должны дополнительно сдать экзамен по географии. При заполнении электронного заявления по III группе специальностей при приеме документов в вузы абитуриенты могут выбрать одну или обе подгруппы.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)