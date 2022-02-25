Готовимся к выступлению на Чемпионате мира по акробатической гимнастике – азербайджанские спортсмены

БАКУ /Trend/ - Готовимся к выступлению на Чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет в марте в Баку.

Об этом сказали в пятницу Trend участники 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары.

"Первенство прошло хорошо, соревнование помогло оценить наш уровень, это важно перед предстоящим чемпионатом мира в Баку. Сегодня выступили хорошо, верим, что и на чемпионате мира продемонстрируем достойный результат. Тренер указал нам на некоторые ошибки, и до чемпионата есть время над ними поработать и все исправить", - отметил Агасиф Рагимов.

По словам Разии Сеидли, она думает не о соперниках на предстоящем чемпионате, а старается сконцентрироваться только на результате.

"Каждый участник соревнований – достойный спортсмен. Мы стараемся не думать о соперниках, а концентрироваться на своей программе, выполнении всех комбинаций", - добавила Разия Сеидли.

Спортсмены также отметили, что предстоящий Чемпионат мира по акробатической гимнастике пройдет по новому стандарту, и у гимнастов будет возможность отличиться в каждом упражнении.

"Чемпионат мира впервые проводится по новым правилам. Если раньше мы боролись за медали только в многоборье, то на предстоящем соревновании будем вести борьбу в каждом из трех упражнений", - отметили они.

24-25 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку прошло 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике. В соревнованиях участвовал 41 спортсмен, представляющий клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта и специализированную Детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва №13 Низаминского района Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)