Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами, утром и вечером - местами интенсивные, северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем – 10-14, в Баку ночью – 4-6, днем – 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 761 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег, утром и ночью прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем – 12-17 градусов тепла, в горах ночью – 3-8, днем – 0-3 градуса мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)