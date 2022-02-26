В Азербайджане планируют включить лечение бесплодия в пакет услуг ОМС

БАКУ /Trend/ - Лечение бесплодия в Азербайджане может быть включено в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства Азербайджана по ОМС Заур Алиев.

«В дальнейшем лечение бесплодия будет включено в пакет услуг ОМС. Это уже запланировано. Но лечение любых заболеваний, связанных с детьми, операции входят в пакет услуг ОМС», - сказал Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)