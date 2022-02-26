В Азербайджане выявлены еще 1 512 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 698 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 512 случаев заражения коронавирусом, 3 698 человек вылечились, 20 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 784 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 761 590 человек вылечились, 9 378 – скончались, число активных больных составляет 13 292.

За последние сутки в стране проведены 12 122 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 543 255.