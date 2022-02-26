БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 509 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 026, вторую - 1 667, три и более - 25 274, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 1 542 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 957 147. Первую дозу вакцины получили 5 297 076, вторую - 4 783 478, три и более - 2 673 818, бустерную дозу после положительного результата теста - 202 775 человек.