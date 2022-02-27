Азербайджан направил Украине гуманитарную медицинскую помощь (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщили Trend в TƏBİB, самолет с медицинскими средствами на борту вылетел 27 февраля.

Акт о прием-сдаче подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и исполняющий обязанности председателя правления TƏBİB Вугар Гурбанов.