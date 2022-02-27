В Баку завтра до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление установится на отметке 769 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75 процентов.

В регионах Азербайджана осадки не прогнозируются, однако днем в некоторых восточных регионах возможна изморось. Ночью и утром будет туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.