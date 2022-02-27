В Азербайджане выявлен еще 1 041 случай заражения коронавирусом, вылечились 2 693 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 041 случай заражения коронавирусом, 2 693 человека вылечились, 22 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 785 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, 764 283 человек вылечились, 9 400 – скончались, число активных больных составляет 11 618.

За последние сутки в стране проведены 7 849 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 551 104.