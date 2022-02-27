В ходе боев в Украине погиб азербайджанец

БАКУ /Trend/ - Племянник народного художника Азербайджана застрелян в результате уличных боев в Украине.

Как сообщает Trend, информацию на своей странице в Facebook подтвердил сам Катиб Мамедов.

Как сообщил народный художник, инцидент произошел рано утром в 09:00 в городе Харьков. Гошгар Мамедов был застрелен в то время, когда торопился в убежище.