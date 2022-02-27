В Норвегии состоялась встреча с азербайджанской общиной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Oсло состоялась встреча с проживающей в Норвегии азербайджанской общиной, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, проведенном в офисе Молодежной организации азербайджанцев Норвегии (NAYO), приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Королевстве Швеция, а также в Королевстве Норвегия и Финляндской Республике Заур Ахмедов, наши соотечественники, проживающие в Осло и других городах.

На встрече, начавшейся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Выступая на мероприятии, посол говорил о Ходжалинском геноциде – одной из самых кровавых страниц современной истории Азербайджана, целенаправленной деятельности, осуществляемой Азербайджанским государством для дачи политико-правовой оценки массовой резне, учиненной армянскими вооруженными формированиями, на международном уровне. Дипломат сообщил, что в скором времени приступит к работе в качестве посла и в Норвегии, и призвал членов общины к координированной деятельности вместе с посольством.