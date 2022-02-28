В ГЭЦ Азербайджана рассказали, требуется ли COVID-паспорт для участия в экзаменах
БАКУ /Trend/ - Для участия в экзаменах COVID-паспорт не требуется.
Об этом говорится в публикации на странице Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в Facebook, сообщает Trend.
Участники экзаменов должны иметь при себе оригинал удостоверения личности, а также распечатанные «Пропускной лист» и «Декларацию о состоянии здоровья», отмечается в публикации.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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