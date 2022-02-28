На прошлой неделе от мин очищено около 95 га освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период 21-26 февраля были обнаружены и обезврежены 33 противопехотные и 24 противотанковые мины, а также 266 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.
В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 94,8 га, говорится в сообщении.
(Перевод: Фидан Мустафаева)
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