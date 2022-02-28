В МИД Азербайджана назвали сроки очередной эвакуации покинувших Украину соотечественников

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) 28 февраля 2022 года чартерным рейсом эвакуирует в Азербайджан 174 соотечественника, выехавших из Украины в связи с ситуацией в этой стране в соседние государства. Об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

По данным МИД, ожидается, что воздушное судно AZAL, которое будет выполнять чартерный рейс с территории Румынии, совершит посадку в Баку 28 февраля, в районе 23:00 - 00:00.

Отметим, что для эвакуации граждан Азербайджана, выехавших из Украины в связи с ситуацией в этой стране в соседние государства, Азербайджан организует два чартерных рейса. Первый рейс уже выполнила турецкая компания Tailwind. Этим бортом в Азербайджан были доставлены 168 человек.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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