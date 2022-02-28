МГИМО и Азербайджанская госакадемия физкультуры и спорта подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - 21 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МГИМО и Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта, передает Trend со ссылкой на сайт МГИМО.

Документ подписали ректор МГИМО А.В.Торкунов и ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Ф.Г.Гаджиев.

В состав делегации азербайджанского вуза вошли проректор по образованию и науке Т.П.Таги-заде, заведующая кафедрой «Спортивный менеджмент и коммуникации» Н.М.Калантары и заведующая кафедрой социальных наук Л.Я.Ахмедова. Во встрече также приняли участие проректор по развитию - руководитель аппарата ректора А.В.Мальгин и директор Школы бизнеса и международных компетенций А.М.Мирзоева.

В рамках сотрудничества МГИМО и Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта договорились о реализации совместной магистерской программы «Спортивный менеджмент», организации исследовательских и научно-образовательных проектов, проведении семинаров, конференций, симпозиумов и круглых столов, реализации учебно-методических проектов и программ, а также о подготовке и издании учебных пособий, курсов лекций и иных методических материалов.

Проректор по вопросам науки и учебы Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта Тахмина Тагизаде сказала Trend, что все технические вопросы обсуждали онлайн.

«От нас поехала делегация по приглашению МГИМО. До этого мы все технические вопросы обсуждали онлайн. Они приняли наш куррикулум, мы приняли их куррикулум. Мы все это обсудили. Наш куррикулум был написан профессором Кельнского университета и утвержден как образовательный стандарт в нашем министерстве образования. Профессор Кельнского университета является деканом факультета Тюбингенского университета в Германии, а также экспертом нашей программы по спортивному менеджменту. Он написал нам куррикулум, который мы здесь утвердили. Мы поделились с МГИМО нашим куррикулумом, а они прислали свой куррикулум. На техническом уровне мы обсудили все вопросы, какие модули будут проходить в Азербайджане, а какие - в Москве. Помимо Москвы, они будут возить наших студентов в Сочи, Красноярск и т.д. После этого состоялось подписание. Мы подписали меморандум между нашими университетами и отдельный договор по уточнению кредитов. То есть были подписаны два документа: меморандум и договор о реализации совместной магистерской программы «Спортивный менеджмент» о двойных дипломах. Набор в эту группу мы начинаем в сентябре», - сказала она.