БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви призывают к диалогу между Россией и Украиной, сообщает Trend.

«За последние два года наш мир серьезно пострадал от разрушительной пандемии, которая унесла миллионы жизней и привела к разрушению целых обществ и экономик. Коллективными усилиями мы можем положить ей конец», - говорится в заявлении Международного центра Низами Гянджеви.

Однако пока росли надежды на выход из пандемии, мир вновь был потрясен событиями 24 февраля, когда российские военные начали передислокацию через границу Украины. Это будет иметь серьезные последствия для всех сторон. Кроме того, это повлияет на способность мировой экономики оправиться от последствий пандемии. Ожидаются болезненные, широкомасштабные последствия на долгие годы, отмечается в заявлении.

«Мы, члены Международного центра Низами Гянджеви со штаб-квартирой в Баку, Азербайджан, призываем к незамедлительному диалогу между Россией и Украиной для немедленного прекращения боевых действий. Время имеет решающее значение. Ситуация ухудшается. Эта ситуация уносит много невинных жизней, и дальше так продолжаться не может», - подчеркивается в заявлении.

«Мы высоко оцениваем призыв Президента Азербайджана принять обе стороны для мирных переговоров в Баку. Баку является нейтральной площадкой для таких дискуссий, поскольку уже становился местом встречи высокопоставленных генералов России и НАТО для переговоров по предотвращению военных инцидентов. Возлагаем большие надежды на то, что стороны примут это предложение и что Баку сможет сыграть важную роль в разрешении этого крупнейшего кризиса в сфере безопасности, с которым Европа столкнулась со времен окончания Второй мировой войны", - говорится в заявлении.