В Азербайджане предложено создание системы "единой парковочной карты"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается создание системы "единой парковочной карты".

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос отражен в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2021 год.

Так, в докладе нашло отражение предложение о внедрении системы "единой парковочной карты", позволяющей пользоваться всеми платными парковочными местами (за исключением частных парковочных мест) в течение абонентского периода с определением 8, 12 и 24-часовых пакетов оплаты.

Также в докладе содержится предложение по повышению внимания к вопросам организации дорожного движения во время ремонтно-восстановительных работ, реконструкции автомобильных дорог, парковочных мест и тротуаров, заблаговременного информирования об этом участников дорожного движения через СМИ и социальные сети, а также путем установки на этих территориях соответствующих предупреждающих знаков и информационных табличек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)