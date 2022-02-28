В Азербайджане предложено оформить документы на незаконно построенные дома
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено оформить документы на незаконно построенные дома.
Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2021 год.
В докладе предложено провести инвентаризацию и государственную регистрацию домов, незаконно построенных с середины прошлого века в городе Баку и столичных поселках и селах, а также на земельных участках, принадлежащих совхозам, предоставленных муниципалитетами для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, в докладе предложено присвоить адреса объектам недвижимости и транспортной инфраструктуры на этих территориях.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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