В Баку пройдут 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана 3-6 марта пройдут 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике, сообщает в понедельник Trend.

Ожидается, что в этих соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, примут участие 466 гимнастов из 21 страны.

Спортсмены в возрастных группах 12-18 и 13-19 лет будут соревноваться в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в программе балансовых, темповых и комбинированных упражнений.

На соревновании в возрастной категории 12-18 лет Азербайджан представят мужская пара в составе Расула Сеидли и Равана Зейналлы, женская пара – Назрин Гасымова и Ханым Мамедзаде, смешанная пара – Милана Алиева и Низам Хамидулин, женская группа – Анахита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева. В возрастной категории 13-19 лет страну представит женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой, Мансумы Мамедзаде.

Напомним, что в 2018 году в Азербайджане впервые прошел Кубок мира по акробатической гимнастике. В прошлом году на 11-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Женеве (Швейцария) азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль. Так, женская группа в составе Мансумы Мамедзаде, Лейлы Башировой и Назрин Фармановой, выступившая в возрастной категории 12-19 лет, в программе комбинированных упражнений заняла третье место. Эта медаль стала первым результатом в программе женских групп в истории азербайджанской гимнастики на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп.

На том же соревновании азербайджанские гимнасты, выступающие в составе смешанной пары, Милана Алиева и Низам Хамидулин (12-19 лет), выйдя в финал, заняли пятое место.

12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку пройдут по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)