Buta Airways отменяет пассажирский рейс по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированный на 3 марта

БАКУ/Trend/ - Лоукостер Buta Airways из-за продолжающейся нестабильной ситуации в Украине отменяет пассажирский рейс по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированный на 3 марта, передает Trend со ссылкой на Buta Airways.

"Пассажиры отмененного рейса вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.

Просим всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах авиакомпании на страницах официальных аккаунтов перевозчика в социальных сетях", - говорится в сообщении Buta Airways.