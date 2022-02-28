Buta Airways отменяет пассажирский рейс по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированный на 3 марта
БАКУ/Trend/ - Лоукостер Buta Airways из-за продолжающейся нестабильной ситуации в Украине отменяет пассажирский рейс по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированный на 3 марта, передает Trend со ссылкой на Buta Airways.
"Пассажиры отмененного рейса вправе изменить дату вылета или
вернуть стоимость билетов без применения штрафов.
Просим всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах авиакомпании на страницах официальных аккаунтов перевозчика в социальных сетях", - говорится в сообщении Buta Airways.
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