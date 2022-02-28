В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 090 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 369 случаев заражения коронавирусом, 1 090 человек вылечились, 17 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 785 670 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 765 373 человека вылечились, 9 417 – скончались, число активных больных составляет 10 880.

За последние сутки в стране проведено 3 860 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 554 964.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)