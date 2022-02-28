Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших вторую дозу вакцины, составило 32.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 982 387. Первую дозу вакцины получили 5 298 628, вторую - 4 784 882, три и более - 2 694 562, бустерную дозу после положительного результата теста -204 315 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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