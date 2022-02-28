Продолжается эвакуация азербайджанских водителей из Украины

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине.

Как сообщили Trend в понедельник в азербайджанской Государственной службе автомобильного транспорта, первоначально был обеспечен проезд в Молдову шести грузовых автотранспортных средств, которые находились в Одессе. На настоящее время транспортные средства достигли границы с Румынией и водители ожидают оформления соответствующих документов.

Процесс эвакуации осуществляется с помощью азербайджанского дипкорпуса в Молдове. Ожидается, что в результате переговоров министерства цифрового развития и транспорта, Госслужбы автомобильного транспорта и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана с соответствующими ведомствами находящиеся на территории Одесского порта водители отправятся в том же направлении.

Также ведется работа по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах Украины, с ними регулярно поддерживается связь.

(Перевод: Нубар Кулузаде)