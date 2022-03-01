Radio TMB 100.5 FM стало информационным партнером фестиваля TEKNOFEST

БАКУ/Trend/ - С 26-29 мая впервые в Азербайджане будет проведен международный фестиваль TEKNOFEST - один из ведущих мировых событий в области инноваций, сатрапов и технологий!

Целью этого фестиваля обучение молодых людей в этих областях, привлечение их интереса и внимания и обеспечение их развития в данных областях.

Radio TMB 100.5 FM стала информационным партнером фестиваля TEKNOFEST, организованного при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта.

Для продвижения выше указанных целей радиостанция будет размещать анонсы, знакомить с участниками, освещать подготовку и проведение мероприятий в специальной программе Smart Lab, которая специализируется в сфере ИКТ.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.