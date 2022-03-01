В минюсте Азербайджана сообщили о росте числа обращений по вопросу изменения имен и фамилий
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фиксируется рост числа обращений в министерство юстиции по вопросу изменения имени, фамилии и отчества.
Как сообщает Trend, об этом заявил сотрудник Главного управления регистрации и нотариата минюста Нахид Сафарли.
По его словам, с начала нынешнего года были национализированы фамилии около восьми тысяч человек.
Со дня обретения независимости в Азербайджане окончания своих фамилий изменили около 1,2 миллиона человек, отметил Сафарли.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана